¿Quién le dijo eso?

Mostrarse semidesnuda casi todo el tiempo y que la gente hable de eso no es crear tendencia o moda. Anyuri está muy equivocada si cree que alguien más está siguiendo la moda y tendencia que supuestamente está estableciendo, pues las malas lenguas dicen que ella le copia los looks a Shenseea, así que no sé de qué está hablando. Mejor busque asesoría.

¡Oiga el gusto!

La colaboración que nadie pidió, pero que todos necesitábamos, especialmente los tipiqueros, ya es una realidad. Los hermanos Sandoval y Alejandro Torres grabaron una canción, “Llamada perdida” y los primeros afortunados en escuchar un adelanto fueron sus fanáticos en Guararé. ¡Qué envidia! Nos tocará esperar para escucharla y ver qué tal, espero que sea un éxito.

¡Qué bueno!

Si algo hay que reconocerle a Diego De Obaldía es que está haciendo un aporte cultural y artístico que perdurará para las próximas generaciones, el “mijito” ha dado más de lo que muchos esperaban de él. De Obaldía irrumpió con éxito en el teatro y para aportar al crecimiento del mismo abrió su propia productora teatral y ya trabaja en su primera producción. ¡Felicidades!