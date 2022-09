Male, Male, Male

Male Sucre hizo todo lo contrario. No quería hablar sobre el Tik Tok de su exesposo, Spencer Regueira, y al final hasta dio una entrevista sobre el tema, le faltó poco para dar todos los detalles de la década que estuvo casada con el músico, no entendí, hay que ser más consecuentes con lo que se dice. La situación fue aclarada, no veo la razón para seguir ahondando en ello.

Éxito

¡Son niveles! Jacky Guzmán fue invitada por el equipo del diseñador Jean Paul Gaultier para el lanzamiento de su próxima fragancia, que lujo. La “mijita” forma parte del selecto grupo de “influencer” latinoamericanos que fueron contactados para el evento, una muestra de la presencia y la influencia que tiene la panameña en las redes sociales. ¡Felicidades!

Sí y no...

¡Me tiene mal! No me gustó mucho el “look” que usó “El Boza” para su vista a la Casa Blanca, yo esperaba algo más, me hubiese gustado verlo con un traje, lucido sofisticado y misterioso, pero bueno, entiendo que en su estatus de artista puede jugar con las prendas a su gusto y recalco, su estilo “smart casual” no me desagrado y he leído varios comentarios a favor.