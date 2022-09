¡Se bajó del bus!

Ahora más que nunca entiendo la popularidad de la cual goza “La Ministra”, ella es del pueblo y es muy empática, me gustó mucho que haya sorprendido con dinero a personas que salen todos los días a ganarse el pan. Sin duda alguna este personaje les alegró el día a esas personas, solo bastaba con ver la expresión y la gratitud con la que recibían el apoyo económico.

Superación

“La Chechi” ha demostrado ser un ejemplo de superación, se equivocó, cumplió una sentencia y ahora es una mujer renovada que no solo quiere reconstruir su vida, sino también tener un impacto positivo en la vida de otras personas, que bueno. La “mijita” se sumó a una fundación para una campaña para prevenir los suicidios. La felicito por la iniciativa.

¿De qué se sorprenden?

La gente ha hecho un alboroto por el “outfit” que usó Jacky Guzmán en París, dejó poco a la imaginación y no sé de qué se sorprenden, aunque a mi percepción me pareció que el diseño del vestido que utilizó es así. Si la muchacha enseña o no es su problema, mejor empleemos el tiempo libre en cosas más productivas, porque la verdad ya me da pereza.