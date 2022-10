¿Qué pasó?

Poco antes del estreno del nuevo concepto de “La Mordida” Hugo Stocker se esfumó y hasta la fecha no sabemos qué pasó, el “mijito” se ha mantenido en silencio. ¿Será que está de vacaciones? Lo cierto es que el muchacho le ponía su toque al programa, a veces estaba algo acelerado, pero sabía cómo y en qué momento hacer las preguntas correctas.

¡No me convence!

No me agradó el nuevo supuesto cambio de “look” de Roseta Bordanea y tampoco me la creo, a leguas se nota que es una peluca y el tatuaje en el cuello ni se diga, aunque ella insista en que sí se hizo tal transformación. ¡Amanecerá y veremos! De ser cierto, el color siento que no le va, la hace ver más pálida y no soy la única que piensa que luce un poco mayor.

Sin filtro...

Lo recalcó, Sandra Sandoval es única y no tiene filtros, dice lo que quiere y piensa sin importar el lugar donde esté. Recientemente recibió un reconocimiento en la embajada de El Salvador en Panamá y en el momento en que se estaban tomando las fotos oficiales, vio un cuadro de Bukele y ni corta ni perezosa soltó que es muy guapo y la embajadora apoyó su afirmación.