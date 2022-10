¡No!

La verdad no vi necesaria esa aclaración que hizo Liz Baila sobre su embarazo. Si lo está o no creo que es su asunto. Por cosas como estas es que después los dizque “famosos del patio”, se enojan con las personas que le hacen comentarios más fuertes, porque les prestan mucha atención. Si a ella le hicieron ese comentario déjelo pasar si ya usted sabe que es mentira.

Pereza

Bastante aburrido se está volviendo “Pasapalabra”, de verdad que hay que llevar a personas que sean más chispas. Me refiero a los capitanes. La señora Leila tiene el conocimiento, pero es muy lenta y aburrida, debe ser más activa. Tal vez le tema a las cámaras. No sé, pero hasta el otro capitán, Humberto, es bien aburrido. Ya me da pereza ese programa.

Chistoso

Me dio mucha risa cuando Gabo Novoa le agarró el cabello a Marelissa, esta le advirtió que lo tomará suave, tal vez iba a quedar “sin pelo”. ¡Oiga Gabo cuidado con las extensiones de Marelissa! Fue un momento muy gracioso. ¡Ojo! No me estoy burlando de las extensiones, pues cualquiera se las puede poner, solo que me causó gracia el momento.