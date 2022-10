¿Es obvio?

Qué bueno que Marilú de Icaza haya pasado a “Somos la Sele”, felicidades y que le vaya bien. Pero, en uno de los videos dijo que habría “deportes”. Con esto me quedé sorprendida, no sé si estoy mal, pero “obvio” que habrá deportes, pues es un programa de sobre ese tema. ¿No? Voy a pensar que fue por la emoción del momento.

Ojalá todo marche bien.

Fuerte...

Marelissa Him no le tiene paciencia a Nicol en “Pasapalabra”, vi el episodio del lunes y la “mijita” trataba de ser divertida y la presentadora le decía que respondiera rápido, se pasó. Con los otros competidores no la he visto con esa actitud, pues siempre les continúa el juego, pero a esta como que no. Muy feo, espero estarme equivocando y yo lo haya interpretado mal.

¡Barbaridad!

De seguro aquellos que mandaron a “La Cuchita” a tomar un curso de inglés, son bilingües, casi que “nativos”. ¡Señores! La “mijita” tiene fama, aunque los “haters” no la suelten, es una artista conocida. La envidia los está afectando. A mí no es que me guste su música, pero, tampoco ando “buscándole la quinta pata al gato”, para hablar mal de ella. ¡Fin del comunicado!