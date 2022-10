No sean así...

Hay personas que sí “molestan”, para no usar otra palabra. “El Canoso” presentó su nuevo tema y ya quedaron tirándole “hate” al “mijito”. Señores, no sean así, acepten que Jhonathan Cháhez es un buen músico que ha empatizado con un gran público, El tema solo tiene unos días, además, he leído buenos comentarios, no veo necesidad de andar con aspectos negativos.

¡Santo!

No quería hablar de Miah Catalina, pero en vista de que el tema está "caliente", voy a decir que en efecto es la vida de la "mijita" y ya se sabía que ella hacía eso. Lo que no me gustó es que dejará que ese video recorriera las redes sociales, lo hubiese dejado en OnlyFans solamente, no que todo Panamá lo viera. Pero, comprendo que es una estrategia para vender más.

Bien...

¡Qué bueno escuchar a Brenda Lau! La artista apareció para interpretar ese icónico tema y de verdad "la sacó del estadio", hermosa voz y no solo lo digo yo, pues ha recibido cientos de elogios y no es para menos, es una excelente cantante. Brenda, no se desaparezca, a veces siento que se apaga, que pierde fuerza y de repente aparece y vuela, no baje la guardia.