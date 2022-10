No

Así como muchos, yo tampoco estoy de acuerdo con que Andrea Siu haya regresado a “Pasapalabra”, ella ya estuvo en el programa y ponerla a competir con Humberto, no me parece. La “mijita” ya tuvo su oportunidad, debe dejar que los otros se luzcan. No es que dude de la capacidad de Andrea, pero, no es justo con Humberto, la han traído como para sacarlo a él.

Sí y no

Sí, debe ser una gran experiencia el recibir a un niño, como lo hizo la doctora y presentadora de “A lo panameño”, Fulvia González. Pero, creo que no era necesario tanto escándalo como el que hizo en sus redes sociales. Siempre la taquilla. ¡Ojo! Está muy bien eso y la felicito, pero me parece que ella lo que quiere es figurar. No obstante, reitero que hace bien su trabajo.

Bien

Estoy de acuerdo con Agustín De Gracia, si quieren darle propina a los motorizados (delivery), es mejor entregarla en efectivo, para que los dueños de las ‘App’ no se queden con el dinero del que sale bajo la lluvia o el inclemente sol a dejar los pedidos. No sé por qué tanta viveza, estas empresas ganan lo suficiente y todavía quieren quitarle a sus colaboradores. ¡Así, no!