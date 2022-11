Un nuevo camino

Birna Julissa Quintero ya no está en Medcom y la gente le ha dejado comentarios hermosos. Se ve que la quieren y eso está bien. Pero, no creo que la periodista esté tan triste por su salida de la corporación, porque son cosas que pasan y ella es una gran profesional. Sin embargo, no están de más las palabras de sus seguidores, me ha gustado este gesto hacia Birna.

No sean así

Oye, a la gente no se le va una. Algunos han felicitado a Rommelito y a Ana Lorena por su nueva casa, pero otros le han tirado “hate”. No entiendo cuál es la cosa. No los sueltan. Ellos trabajan y tienen derecho a comprarse su casita. No sean envidiosos. No sean así, al contrario deben alegrarse porque al prójimo le va bien. Le mandó un saludo a la pareja.

¡Cuidado!

¿Ya le habrá pasado a Chollykids la tristeza porque no le dan “like” a sus publicaciones? Ojalá que sí. Igual le doy un consejo, aunque no me lo haya pedido, no haga caso a esos “Me gusta”, haga su contenido para sentirse bien con usted, claro esos “likes” a veces generan, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. No agarre lucha con eso, le puede dar algo. Me gusta su contenido.