¡Mal!

Sí, yo sigo con el tema de “El Tachi” y aquel comentario de “infidelidad y violencia psicológica”. De verdad que estuvo fuera de lugar, qué comparación tan bárbara. Pero, él debió imaginarse que iba a “prender el rancho” y aunque borró la publicación ya era demasiado tarde. “Mijito”, no se meta en esos líos, quédese quieto en su esquina con su música.

Bien

Me alegra que Joey Montana siga haciendo sus dúos con artistas del patio. Eso habla bien de él, se ve que no anda por las nubes como otros por ahí que ni quiero mencionar sus nombres. Aunque esto también se puede estar dando porque él no quiere desaparecer de la escena artística, ya sabemos cómo somos en Panamá. Como sea, es un buen gesto de su parte.

¡Ay no!

Esa publicación de “La Pantera” sobre los “sugar babies” sonó como a dolor. “Mijita” si hay dolor que no se note, supere ese episodio de su vida, la que queda mal es usted, aunque pueda que diga que no fue una “piedra” para su ex, quedó muy feo ese comentario (video). Deje que el “mijito” viva su vida con su nueva pareja, que por cierto se ven muy bien.