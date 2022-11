Felicidades

Qué felicidad me da ver que el negocio de Jacky Guzmán sigue creciendo, se ve que ella da el 100% y quiere seguir prosperando. ¡Muy bien! Aunque muchos la critiquen porque algunos de sus productos tienen precios elevados. Pero, bueno, el que puede los compra y el que no ni modo. Le deseo suerte a la "mijita" en su nueva sucursal. ¡Siga brillando!

¡Bien dicho!

¡Ay Dios mío! ¡Se armó! Pero, estoy de acuerdo con Luis Casis en el tema del Desfile Navideño de la ciudad. Demasiado dinero. Está bien que lo hagan, pero con menos presupuesto. ¡Señores! En Panamá no hay dinero, lo que hay es necesidades y van a venir a gastar 5 millones en unos cuantos carros adornados con motivos navideños. No me parece.

Aplausos...

Oye, más bien. Me uno a las felicitaciones para el productor panameño BK, quien está en “las grandes ligas”. Está nominado a los Grammy Latino por sus colaboraciones musicales con Daddy Yankee y Farruko. Eso está muy bien, se ve que él trabaja duro en lo que hace, se le nota la entrega en cada uno de sus proyectos. Ojalá gane, se lo merece.