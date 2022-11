Muy linda

¡Qué envidiosas! Sí, vi a algunas tirándole “hate” a Bettina por su foto con Romeo Santos. ¡Eso se llama dolor! Quieran o no es un artista reconocido y ella tuvo esa gran oportunidad. No sé por qué la gente es así. Bueno, lo importante es que ella estaba feliz con “su Romeo” y otras ardiendo. Cuidado y les da algo. Además, Bettina se veía divina con ese vestido.

Fuerte

Me agrada que “El Boza” tenga canciones donde hace referencia a episodios de su vida relacionados con la depresión. Y me enoja saber que hay gente que dice que el “mijito” está tirando cuento, que se escuda en esos “supuestos episodios”. No sean así, este es un problema de salud mental serio. No se puede estar jugando con eso, no hagan comentarios a la ligera.

¡Santo!

La gente es perversa, ahora que Japanese está en la mala y necesita recursos para sus tratamientos, hay quienes dicen estar cansados de esa historia y han recordado los problemas que tuvo el cantante con las pensiones alimenticias. Dice que ahora, “Japa” anda publicando sobre aquellos que lo ayudaron y no se acuerda cuando sus hijos necesitaban. ¡No es el momento!