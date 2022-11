Guapa

Qué linda se veía Anyuri con esa pollera de organza, una muestra de que no necesita lucir con poca ropa para llamar la atención. Algo que siempre he dicho. Esas fotos quedaron espectaculares. Mire que se ha ganado los halagos de decenas de personas. Usted es muy guapa, pero con esas fotos en pollera la “sacó del estadio”. Muy buena la idea de lucir ese vestuario.

Pereza...

¡Ay no! Ya ese bochinche de “Suelta el Wichi” suena a “marketing” total, ellos mismos “sacando sus trapos sucios” para llamar la atención para los programas especiales que vienen. Ya me están empezando a aburrir. Aunque con el relajo nos hemos enterado de algunas cositas. ¡Santo Dios! Lo cierto es que a ellos solo les importa generar.

¡No sean así!

Veo que por estos días le han estado dando “palo” a Lizz Baila por el tema de su bautizo, no sean así. Yo soy de las personas que cree que la gente puede cambiar y considero que ella está en ese proceso. Me alegra por el paso que acaba de dar, no cualquiera se atreve. Ojalá sea un cambio definitivo, porque también hay casos en los que regresan a su vida loca.