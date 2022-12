Bien

Catherine, la voz femenina del “Romantic Style” dice que regresará, qué bien por ella y por sus seguidores. A mí me parece que esa era una buena música. Pero, como han dichos algunos por ahí, y con los que estoy 100% de acuerdo, espero que regrese con música por esa línea, no trate de seguir la que cantan ahora, eso sí sería un error.

Miedo

Algunas de las historias que cuenta Japanese son de temer. Una de las últimas sobre la enfermedad que supuestamente le deseo la muerte ha sido fuerte. Si es cierto lo que él dice, cómo puede haber gente tan mala. Dirán que soy criticona, pero no llego a tanto. Eso no se le debe desear a nadie, todo se te puede devolver, qué bueno que él ya está mejorando.

Suerte

Aunque muchos anden hablando demás sobre Ivis Nicole Snyder, quien representará a Panamá en el Miss International 2022, yo sí soy del grupo que le desea mucha suerte en ese caminar, que no será fácil, pero que considero que tiene el potencial para hacer la pelea por esa corona. No seamos así, no andemos echando un saco de sal a nuestra paisana. ¡Qué le vaya bien “mijita”.