“La navideña”

Arrancó diciembre y Michelle Simons está en “modo Navidad”, en lo personal creo que se pasa un poquito, pero si a ella le gusta y la hace sentir bien, me alegra. También qué bueno por los que tienen el espíritu navideño a 100% y que le gusta ver a la presentadora. La verdad no está mal, pero creo que no debería exagerar. Le deseo, desde ya, una feliz Navidad.

¡Bárbaros!

La gente es bien envidiosa, agarran lucha hasta con el bendito video de Snoop donde se ve a Dundunsuá. Aunque el video haya sido de Coko, la “mijita” sale. Algunos dicen que eso no es la gran cosa, pero, de seguro, a muchas les hubiese gustado salir en su lugar, aunque sea por unas milésimas de segundos. Dejen a la personas vivir. Es su asunto. Huele a envidia.

¡Otra vez!

¿Por qué siguen con el cuento de las pompis de Assilem? Digo, son de ella, si están o no feas, es su asunto. Pienso yo. Claro a veces “La Polla” quiere venir a tirar su piquete, pero no pasa a mayores, no sé por qué se la pasan tirándole “hate”. ¡Dejen vivir! Busquen qué hacer. Además, eso es noticia vieja y siguen con el mismo tema. Ya bajen dos rayitas a sus traumas, déjenla.