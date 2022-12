Chistosa

Sandra Sandoval me hace reír con sus locuras. Ese video donde dice que se parece al árbol de Navidad fue chistoso, aunque algunos piensen que fue una tontería. Al menos ella publica contenido jocoso que a veces nos saca una sonrisa en algún momento de desgano. Eso está bien. Ella no toma las cosas a la ligera y no cualquier es así. No cambie.

Muy querido

Ese dulce inmenso que le llevaron a Julián Torres al programa “Jelou!” por su cumpleaños, se veía genial. Aunque ese tipo de dulce no es que tenga un sabor para decir “!wao!”, pero bonito sí se veía. La verdad que creo que sí lo sorprendieron, qué lindos todos sus compañeros y la producción. Espero el “mijito” la haya pasado muy bien. Él tiene carisma.

¡Ay no!

Ya todos sabemos que a Michelle Simons le encanta la Navidad a un nivel !Dios! Sin embargo, que a ella le guste es una cosa, pero no debe obligar a las demás a seguir esa línea. Sentí incomodidad en Bélgica Val cuando la obligó a ponerse el gorro y quería que luciera una corbata. Con el relajo y medio, Bélgica se estresó, simplemente no quería. Michelle respire.