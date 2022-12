Su asunto...

A mí me parece un poco ridículo que se anden haciendo tatuajes de gente que ni conocen, pero, respeto la decisión de los que decidan hacerlo. Pablo Brustein generó toda clase de comentarios por su tatuaje de Messi, es su asunto, pues a mí no me agrada, pero él que lo va a llevar en su cuerpo es él, no yo. Hay que dejarlo ser feliz, ojalá no se arrepienta. ¡Saludos Pablo!

De acuerdo

Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que si uno da algo de corazón no tiene por qué andar gritándolo a los cuatro vientos. Melissa Piedrahita me alegra que haya donado canastillas, pero no tenía que andar publicando esas fotos, es un momento que debió vivir usted y sus compañeros de esta experiencia . ¡Ojo! Y no solo lo digo por ella, sino por otro par que le gusta hacer esto.

Envidia...

Si Kenny Dancer, “La Ministra” tiene carro nuevo, no es problema de nadie. La gente dizque “canje”, puede ser, pero, es un pago por algún trabajo que hizo. Aunque no creo que sea “canje”, A este nivel, no lo creo. Él es feliz y aunque subió de la noche a la mañana, es porque su contenido vende. No sean envidiosos y pónganse a crear para que también les vaya “cool”.