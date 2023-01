¡Qué bueno!

Todos cometemos errores, solo hay que tratar de no tropezar con la misma piedra. “La Chechi” estaba feliz y agradecida, porque después de unos años recibió el nuevo año fuera de la cárcel. Me alegra por ella. Solo espero que todo le haya servido de experiencia y ahora vaya por el buen camino. Reitero que me agradó saber que la pasó muy bien. No es para menos. Felicidades.

Más bien

Me gusta como es Samy Sandoval, bien campechano. Nada de andar por las nubes. Me alegró verlo tomando su sancocho de gallina de patio junto a ese público que los ha llevado a donde están. Eso es ser agradecido, porque hay unos con aires de “divos”, que para qué les cuento. Bien feo se ven. Pero los Sandoval sí andan con los pies en la Tierra.

Ejemplo...

Me parece bien que Anyuri haya mostrado que los asistentes a la playa en Colón, a donde ella estuvo el fin de semana, limpiaron o recogieron toda la basura que tiraron. ¡Eso está muy bien! Pero, lo que deberían hacer en otra ocasión es llevar bolsas y no tirarla en la arena. Aunque, al final dejaron el lugar limpio. A lo mejor fue por las críticas. Como haya sido, quedó limpia.