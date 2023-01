¡Bárbaros!

Hay quienes le tiraron “hate” a Alejandro Torres porque fue invitado a los actos inaugurales del Campeonato Juvenil de Béisbol. Algunos hasta le dijeron que estaba fuera de lugar. ¿Es en serio? No tienen más nada que hacer, si el “mijito” está en todos lados es porque lo invitan, no porque él levante la mano para ir. Dejen la envidia, que ya sabemos que es un buen artista.

¡Ay Dios!

Hay gente criticando a Ana Lorena, porque la niña se estaba atorando justo cuando ella grababa un TikTok. ¡Señores, por favor! Ella no era adivina, son cosas que pasan. No sé porque tanto odio. Lo que realmente debe importar es que la pequeña está bien y que su mamá supo darle los primeros auxilios. No fue un descuido, son cosas que pasan y ya.

Belleza

No es porque sea la representante de Panamá, pero, definitivamente Solaris Barba está hermosa y está quedando muy bien. No importa si la “mijita” no gana, porque está dejando el nombre del país en alto. Los vestuarios que ha utilizado hasta el momento están espectaculares, pero, es que ella es bien linda e inteligente. Le deseo lo mejor, sé que se va a lucir.