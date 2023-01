¡Santo!

La verdad que la gente no suelta a “La Cuchita” con ese tema de que si “la mijita” canta o no canta. Pero, lo que sí es cierto es que Anyuri factura. En lo personal siento que le falta camino por recorrer, más práctica y estará lista. Además, debe sacar canciones donde no hayan vulgaridades, aunque tristemente esa es la temática que le gusta a la gente.

Enamorados

¡Ay Santo! El Joako y la Liza Hernández bien juntitos de nuevo. A mí parecer hacen bonita pareja. La verdad había más de uno sorprendido al ver a los “enamorados”, a mí no me pareció nada extraño, ya sabemos como es “La Doradita” y el “mijito” le siguió la corriente. Que sean felices, es asunto de ellos. Además, si duran o no, no es tema que me afecte.

¿Privada?

Alexa, no se cuál es el asunto de enseñar o no al novio. Bien que quería que se enterarán, no disimule. Pero, eso está bien, enseñe a su amorcito. Lo que me da pereza es que empiece a decir que le gusta tener al margen su vida privada y dé pistas de lo que está o no haciendo. Si va a ser privada que lo sea de verdad. A ustedes les gusta es la taquilla.