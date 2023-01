¡No y no!

De verdad que el testimonio de Ana Lucía Herrera y su amigas, no estuvo mal. Al contrario, qué bien que den a conocer su descontento con los amigos de los ajeno, que le han robado algunas piezas de su carro, el mismo modelo que tienen una de sus amigas. Lo malo es que dijo el precio de aquella pieza, esto es un arma de doble filo para los que tienen este modelo de auto.

Más bien

Elmis Castillo ya empezó su caminar en Hollywood, vi en sus redes que ya estaba en un "set" en Los Ángeles. ¡Querer es poder! Él lo soñó y se le está cumpliendo. Digan lo que digan el "mijito" es un buen actor. De seguro le va a ir excelente. A mi me alegra esta noticia. Ojalá le vaya bien, porque las ganas ya las tiene. ¡Siga demostrando su talento!

Regresa...

Bueno, espero que a Joaquín Carrasquilla le vaya bien en este nuevo proyecto de televisión. He visto que causó un revuelo con esta noticia. Ojalá no sea solo bulla. ¡Ojo! Sé que tiene talento, eso no lo dudo, pero espero pueda salir triunfante. Él tiene experiencia en trabajos juntos a actores reconocidos. Suerte en este retorno a la pantalla chica. Éxitos y que le dure.