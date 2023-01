¡Bien hecho!

Felicito a Joao Centella por hacerse eco de las quejas de las personas que compraron boletos para un concierto que no se realizó y a la fecha no le han devuelto su dinero. El “mijito” formó parte de los “influencers” que promocionó el evento y responsablemente y dijo aquí estoy, exigió una pronta respuesta para los afectados por parte de los organizadores del evento.

Y dale con lo mismo…

Todo Panamá sabe que “La Doradita” y Yoani Ben ya no son comadres, la razón no se sabe. Cada una tiene su versión, sin embargo, “La Pantera” de Colón se encargó de atizar la polémica, está en su derecho, pero no veo la necesidad de alimentar una conversación que ya estaba muerta. Ya veremos cómo termina la nueva entrega de este drama.

¡Aprovechados!

La “chef” Delyanne Arjona bajó de peso por su salud y no han faltado los comentarios malintencionados sobre su aspecto, hace poco inventaron que usó un producto para perder peso y antes de eso afirmaron que se hizo una banda gástrica. La “mijita” negó todo. Le aconsejó no tocar más el tema porque ella no tiene que complacer los estándares de los demás.