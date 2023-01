¡Asuma su error!

Dj Alex pidió disculpa por el comentario que hizo en “ElBrunch”, pero que va, se quedó corto teniendo en cuenta lo delicado del asunto, no asumió su error y se justificó diciendo que se tergiversó todo. “Mijito” su comentario incita al maltrato animal y que el programa maneja una temática humorística no justifica de ninguna manera lo que usted dijo, asuma su error.

¡Quiero verlo otra vez!

No es cualquiera. “Datitos” formó parte del jurado que escogió a los mejores futbolistas de 2022 de “The Guardian”, para mí esto reafirma que el “mijito” es muy bueno en lo que hace, enhorabuena por él. Los detractores de “Datitos” no deben estar muy contentos que digamos, pues como todo, hay algunos que no les gusta su trabajo. ¡Píntalo, píntalo, píntalo!

¡Falta poco!

Melissa Piedrahita está disfrutando al máximo la última etapa de su embarazo y no ha dejado de hacer ejercicio, digno de admirar, sin embargo, no faltó el comentario malintencionado señalando que es un “imprudente”. Señores Piedrahita está embarazada no enferma y tiene muchos años en el mundo del “fitness”, así que no creo que lo esté haciendo sin aprobación de su médico.