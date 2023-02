¿Qué tiene?

No sé por qué le tiraron tanto “hate” a Rake Martínez luego de decir que casarse y tener hijos, por el momento, no son su prioridad. ¡Señores! Cada quien decide cómo vive su vida y si en estos momentos ella tiene otras metas o proyectos, qué bien. La “mijita” sabrá cuándo querrá hacerlo. No le veo nada de malo. Es su decisión y por algo lo hace.

Divertido

Me gustó el segmento del mago y Karina Linnett, aunque sé que es mentira, me pareció divertido ese juego con las llaves. Karina tenía un rostro de sorpresa para darle más emoción al asunto, eso es bueno, ella tenía que entrar en el papel. Vi que la criticaron, pero me pareció algo diferente e innovador. No sean así, era algo relativamente nuevo para el programa.

¡Es estudioso y punto!

Me alegra que el hijo de Susan Castillo ya esté por graduarse en Estados Unidos. Sí, el “mijito” fue a estudiar con becas a este país y parece que le fue muy bien, hasta tiene el promedio más alto. ¡Qué bien! Bueno, me alegra que Susan le haya respondido al cibernauta que tenía dudas en cuanto a cómo se ganó esas becas. Sencillo, el hijo de Susan es muy aplicado.