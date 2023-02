Son detalles...

Qué lindo el detalle del esposo de Marilú de Icaza, cualquier mujer enamorada se sentirá feliz con tremendo regalo romántico. ¡Qué sorpresa para ella! No comprendo por qué hay personas tan mala y necias. Algunos dijeron que en unos meses se van a dejar y qué tiene, si fuese así, no serán los primeros y ni los últimos. Si se dejan o no, es problema de ellos.

Sonando...

Oye, más bien por Flex que está de gira por Estados Unidos. No sé si era yo o qué, pero como que no lo escuchaba sonar mucho en los últimos años. ¿Serían cosas mías? Él dice que le fue de maravilla el año pasado, qué bien por él, que siga así. No se deje, “mijito” usted tiene talento, así que aprovéchelo. De seguro que le va a ir bien. Mucha suerte en su “tour”.

Me agrada

La Suzy tiene carisma para dar todos esos reportes de las novelas, me gusta más que la del canal de la competencia, porque es muy gritona y exagera todo. Suzy lo hace de manera más natural y llama más la atención. Además, qué bueno que haga recorridos por algunos barrios, así hay más empatía de parte del público y si va a regalar dinero, mejor.