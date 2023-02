¡Santo!

Oye, hay quienes le están tirando “hate” a Sech por esa promoción de los pantis. Es que mil dólares son muy atractivos. En lo personal, no me parece algo como para asombrase, solo son fotos. Además, hay muchas que se toman las fotografías y las publican, y no están compitiendo por nada. Hay artistas que hacen cosas peores y no los critican.

¿En serio?

Al parecer Tatiana Veléz va a hacerse otra operación estética. Yo sé que lo he dicho antes, que nadie se debe meter en la vida de los demás, pero, me da miedo cuando ya lo agarran de fiesta. Hasta que se vuelven adictas al bisturí, espero no sea este su caso. Lo mejor es una buena alimentación y hacer ejercicios. Recuerde que todo en exceso es malo.

No, ya no

No sé, pero la “One two” ya me da pereza, ese personaje debe de renovarse. ¿Cómo? No lo sé, pero él tiene mucha creatividad para hacerlo. Cuando la veo en el programa matutino, no sale con nada bueno. Solo es una gritadera y puras tonterías. Digo, tendrá a sus simpatizantes, pero, a mí me da pereza. Espero, tome esto como consejo, aunque no me lo pidió.