Solo por respeto

No tengo nada en contra de Sheldry Sáez, no obstante, a mí tampoco me pareció adecuado que publicará esas fotos en Turquía. Aunque no publicarlas no cambia la tragedia, considero que por el dolor ajeno debería esperar un tiempo. No importa si ella donó o no, lo importante es la empatía, por eso no debió postear esas imágenes, más que nada por respeto.

Mucha ‘Gallina fina’

¡Ay madre! Sandra Sandoval se fue a Avenida B, ella no tenía miedo a que le pasará algo. Pero, bueno, lo importante es que ella es campechana y la pasó bien con su café y el cariño de sus seguidores. Ella estuvo platicando como si nada, creo que eso es lo que la caracteriza y por eso es que tiene tantos adeptos. Además andaba vestida bien sencilla, eso está bien.

¿Y...?

¡Qué bien por Stefanie de Roux! La “mijita” se encontró a Nicky Jam. Digo: “Bien por ella”, porque al parecer es fan del artista. Pero, tampoco es que vaya a cambiar el mundo el hecho de saludar y tomarse una foto con el cantante. Solo es importante para sus seguidores, imagino que se sintió en las nubes, pero un mensaje a los cibernautas, ya bajen dos rayas a esto.