¡Suerte!

Por estos días reapareció “La Panarusa” y los hizo presentando a su nuevo amor. Me parece perfecto, ella tiene derecho a rehacer su vida, pero, como siempre digo no es bueno exponer tantos detalles de la vida privada en las redes sociales. ¡En guerra avisada no muere soldado! A ella se le ve feliz, ojalá sea así de verdad y no sea solo para taquillar o ganar “likes”.

Fuerte

¡Opa! Me agrada el contenido que publica Joseline Pinto en las redes sociales. Claro, ya sé que a algunos no les agrada, pero, para gustos los colores. Otra cosa, es que a la “mijita” no la sueltan con los supuestos “cachos” de parte de su pareja Cristian. Oye, no sean tan metidos, ta vez ella esté tratando de dejar ese episodio atrás, si es que de verdad pasó. No sean así.

Más o menos

Oye, me agradó ver a Anyuri en sus presentaciones en los Carnavales. Creo que sus atuendos fueron atinados para la ocasión. Claro, no dejaba mucho a la imaginación, pero los diseños no se veían tan mal para una fiesta de este tipo. También vi que en redes sociales se ganó buenos comentarios. Siempre he dicho que si se pule un poco más puede lograr grandes cosas.