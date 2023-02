Más práctica

No es que lo haga mal, pero aún siento que le falta para tener esa chispa que el programa amerita. Me refiero a Kendall Royo. Ya es para que esté más suelto en esta área, no sé si serán los nervios, pero lo vi indeciso en algunos reportes durante Carnaval. Creo que como era su primera vez en esta fiestas también influyó, pero, lo he visto así en otros programas. ¡Practique más!

Mira tú...

¡Qué bien que El Tachi esté cumpliendo sus sueños! El “mijio” anda por allá por México porque se presentará hoy en el programa musical “Qué News Telehit”. Le deseo lo mejor, porque como siempre he dicho nadie es perfecto y todos cometemos errores. No obstante, lo primordial es no volver a caer en esos malos pasos. Al parecer y por el momento se está portando bien.

Sí, pero...

Me dio pena ajena con Johany Guevara en el noticiero estelar de este martes, la dejaron viendo un chispero. Yo sé que cuando se está en vivo muchas cosas pueden pasar, pero la dejaron hablando sola. ¡Santo! La cortaron, oye será que ella no escuchó bien. Suerte que casi nadie se dio cuenta pues andaban en modo “Carnaval”, pero yo sí. Espero no vuelva a ocurrir.