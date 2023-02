Malos...

¡No sean así! Si Marc Anthony lo hizo, por qué no lo puede hacer Emilio Regueira. Sí, su pareja es más joven que él, pero recuerden que para el amor no hay edad. Oye, la “mijita” está enamorada y él también. En caso de que su novia lo quiera solo por la fama, pues ya es asunto de Emilio, a nosotros no debe afectarnos. Lo único en lo que él debe estar claro, es con su edad.

¿Qué le pasa?

Al igual que muchos, quedé con la boca abierta cuando vi a la cantante de música típica Kiara con ese vestido que parecía traje de baño en plena tarima. Sí, yo sé que cada quien se viste como se le da la gana, pero, creo que no era adecuado ese “outfit”. ¿Qué le pasa “mijita”? Usted es bien guapa, pero ese tipo de ropa creo que no le va para estar en una tarima.

No

Creo que pudiese ser válida la sugerencia de Ubaldo Davis, en cuanto a la velocidad mínima para transitar en carretera abierta en Panamá, pero sí las calles estuviesen en las condiciones para eso. Yo, jamás pasaría a 120 kilómetros si hay miles de huecos en plena autopista. Ni plata que hay para andar arreglando carro. ¡Déjese de eso! Primero, hay que contar con buenas vías.