¡Muy bien!

Me encantó ver a Dímelo Flow junto a su hija durante Premio Lo Nuestro 2023. La niña está grande y guapa. Me dio ternura ver esa escena de padre e hijo. Sí, ya sé que hay muchos padres e hijos que comparten momentos especiales. Pero, resalto este, ya que poco se le ve a Dímelo en esta situación. Lo felicito, muy buena idea. Ojalá la veamos más seguido.

Mucho brillo ese...

Vi una entrevista que le hicieron a Liza Hernández en donde menciona, entre otras cosas, el romance que tuvo con Vin Diesel. ¡Son niveles “mijita”! Soy de las que piensa que digan lo que digan de “La Doradita”, ella siempre va a brillar. Aunque esté en medio de un escándalo siempre habrá alguien al que le mueva el piso. Ella es famosa, aunque le duela a más de uno.

Aburren

Ya las historias de Tatiana Vélez me aburren. A nadie se le va a escapar una foto de esa manera y publicarla. No fue error de dedo. De verdad y sin “hate” creo que esa familia entera necesita ayuda de un profesional de la psicología. Están demorando demasiado en buscar ayuda, ojalá y no pase algo mayor y después se estén lamentando. Es muy triste esta historia.