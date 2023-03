La Columna de Doña Perla

Tontería

Qué escándalo por Celibeth Pimentel, conocida como "La Zambita", luego de que la "mijita" publicara una foto donde se le ve el abdomen. No le vi nada de malo, es una foto normal. He visto otras que enseñan casi la vida entera y no les dicen ni "A". Hubo un cibernauta que le dijo que mejor abriera una cuenta de OnlyFans, qué exagerado. La verdad no era para tanto.

¡Santo!

Digo, no todos teníamos que saber quién era Ferxxo. Alexa Chacón no sabía y no pasa nada, algunos quisieron crucificarla. ¡Bárbaros! Para gustos los colores, el "mijito" tiene sus adeptos. Tal vez Alexa escuchó sobre él y no le llamó la atención investigar sobre el cantante, hasta los días cercanos a su concierto en Panamá. El mundo no se iba a caer porque ella no lo conociera.

Paciencia....

¡Qué pendejada! No puedo creer que la gente le preste atención a que si Neka estaba o no embarazada. Oye, es su vida y si lo estaba no era asunto de nadie. No sean tan metidos. Además, no es nada del otro mundo, si ella estaba en la dulce espera, es una mujer casada y es algo normal. Aunque Neka dijo que no lo está, me parece que no debió dar explicaciones.