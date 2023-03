¿En serio?

Jermaine Cumberbatch tuvo sus minutos de fama, solo que no se lo tome muy en serio ni se le “suban los humos”. Pura firma de autógrafos. ¡Al estilo de Hollywood! Bueno, debe ser que los estudiantes del Centro Educativo Stella Sierra consideran que el periodista hace un buen trabajo y eso está bien. Lo único que reitero, es que no vaya a andar en las nubes ahora.

¡Ojalá!

“El Peluche” está nominado en los Latin American Music Awards. ¡Qué bien por él! Espero que en esta ocasión sí logre llevarse el galardón, porque ya sabemos la historia de estas nominaciones en que terminan y no es “hate”, solo que no me hago falsas esperanzas. Amanecerá y veremos. ¡Ojo! “Sech” es un gran artista, pero muy poco sale triunfante en las premiaciones.

Bien

Melfi está nominado en los “Fans Choice Awards”. ¡Más bien! Ojalá se gane ese premio o de lo contrario, ya se lleva la satisfacción de la nominación. El “mijito” me cae bien, me parece un buen chico y veo que la gente también lo aprecia, tiene sus cientos de seguidoras. Además, sus simpatizantes le están dejando buenos deseos, se ha sabido ganar ese cariño.