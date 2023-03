¡Qué escándalo!

La ropa le hizo intriga a Domil Leira y eso ha sido motivo de cientos de comentarios, la mayoría mofándose de él, no los culpo, pero el “mijito” es viejo en esto y sabe que lo mínimo que se publique en redes puede provocar estas reacciones, no puedo creer que al momento de hacer la publicación no se percató de la situación. ¡Cuidado para la próxima!

Les gusta ver el mundo arder…

Dania María le dio la bienvenida a Angélica de la Cruz a “Los Nuevos Distinguidos” y eso fue como darle fósforos y gasolina a la gente, los comentarios malintencionados no se hicieron esperar y hubo de todo. No sean así, no sean “aves de mal agüero” cuando apenas la muchacha está iniciando una nueva etapa en su carrera artística.

¡La cosa está bellaca!

Celibeth Pimentel, conocida como “La Zambita”, pasó un susto y un mal rato cuando intentaron robarle el carro. La “mijita” pensó en lo peor cuando encontró la cerradura de su carro forzada y coincido con ella, ya nadie está seguro en ninguna parte y hay que estar ojo al cristo. Menos mal no pasó a mayores y los facinerosos no tuvieron éxito en su fechoría.