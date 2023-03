Distinción

¡Picando más que el ají chombo! Así está Angélica de la Cruz, pues hace unos días recibió un reconocimiento de parte del Festival Nacional de La Cumbia Chorrerana. ¡Más bien! En la condecoración dejan constar que es un “legado de tesoro humano vivo”. ¡Todo eso! Bueno, la cantante lo tiene bien merecido, es una gran artista y promotora del folklore.

Más seguidores...

Sofía Valdés hizo saber que necesita de más seguidores para poder mantener su contrato con la disquera. ¡Qué lío! Ahora la panameña está subiendo todo lo que hace para atraer a más adeptos a las redes sociales. Yo creo que sí lo va a lograr, ella es una gran artista. Talento demostrado, aquí y afuera del país. “Mijita”, siga en su lucha, usted va a triunfar.

Más bien...

¡Algo es algo! Me alegra que “El Boza” haya recibido una placa de oro de YouTube por alcanzar la cifra de un millón de suscriptores en su canal. Aunque algunos dirán que no es la gran cosa, a mí me parece que es interesante y que el “mijito” lo tiene merecido. Y algo que también me gustó, es que él humildemente le agradeció a sus seguidores por esta placa.