Lo manejó bien…

Vi a Sofía Valdés desconcertada, pero no perdió la calma cuando de un momento a otro una persona, presuntamente miembro de la seguridad, subió al escenario y derribó un drone que estaba sobrevolando cerca de ella. Fue algo violento y cortó un poco el ambiente, ya que hubo un silencio incómodo y el público tampoco entendía lo que acababa de pasar.

¡Felicidades!

Enhorabuena por Miguel Melfi, ganó en la categoría “Urbano Trend - Artista masculino” en los “Fans Choice Awards 2023”, reconocimiento que le otorgó sus fanáticos en las votaciones. Melfi ha amasado un gran número de simpatizantes desde que ganó “El Poder del Amor” y se ha manejado muy bien hasta ahora, alejado de los escándalos y enfocado en sus objetivos.

Me gustó...

Estefi Valera se montó en el “trend” de “TQG” y le fue muy bien. Para no ser bailarina no lo hizo nada mal y de las pocas personalidades del patio que lo han intentado, su “videoclip” es uno de los mejorcitos, siguió la coreografía, le metió energía y le dio su toque personal. No solo a mí me gustó, la “mijita” recibió varios comentarios positivos. ¡Felicidades!