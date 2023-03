La gente es atrevida…

Entiendo que a algunos no les guste los cambios que ha hecho la “Gallina Fina” en su vestimenta o su cabello, pero no deben caer en comparaciones u ofensas. En lo personal, sí me gusta lo que está haciendo, me resulta refrescante verla usando prendas y colores en el cabello que se suelen pensar que una persona como ella no podría usar. ¡Bien por Sandra!

¡Hay Flex para rato!

Flex terminó la primera etapa de su gira “Sonido Inmortal” en Estados Unidos, lo felicito “mijito”, sé que está agotado, pero recuerde que el sacrificio valdrá la pena el día de mañana, usted es viejo en esto y mejor que nadie sabe cómo se mueve la industria. Espero que el “tour” tenga su parada en Panamá para ir a cantar sus canciones. ¡Siga así, va por buen camino!

¡Buena suerte!

Acaba de estrenar “El Spot”, con algunas caras nuevas y otras no tanto, y es muy pronto para predecir el futuro del programa, me parece entretenido y una propuesta que compite con los noticieros, no por su contenido, sino porque se emiten en el mismo horario, algo que podría presentar un problema para atraer a la audiencia. Por lo pronto, les deseo éxitos.