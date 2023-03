Indolentes…

¡Murió Cigarette! No soy consumidora del tipo de música que hacía, pero hay un gran número de personas que sí la disfrutaba y hoy lamentan su fallecimiento. Otra cosa, me sorprendió la cantidad de comentarios de personas indolentes, no sé cómo más decirlo, que decían “a ese ni lo conocían en su casa”, esos comentarios están de más, respeten el dolor ajeno.

¡Algo bien vernacular!

Me gustó el segmento de farándula de Wendy Jaramillo llamado “El jorón de ‘La Metiche’”, habla sobre las notas de las personalidades del patio con esa forma tan particular que tienen las personas del interior al conversar, me resulta muy entretenido escucharlos, y no es en son de mofa, solo que en el caso de la “mijita” le aconsejo bajarle un poco a los gritos.

Se le ve mejor…

Me alegra mucho ver que Japanese está mejor, la recuperación va bastante bien y las terapias están dando resultados, en el último videoclip que publicó desde Colombia se le ve mantenerse en pie sin la andadera, aunque al parecer tiene que continuar usándola. Le deseo muchos éxitos y que pronto esté al 100%, el público está ansioso por su regreso.