¿Por qué?

La voz de Elisama no está mal, creo que hasta suena mejor que otra por ahí de la cual no quiero mencionar su nombre. No obstante, la letra de su última canción es la que no me gusta, no dejan de lado la vulgaridad, siempre tienen que incluir palabras obscenas, será que no tienen creatividad. ¡Ay no! Muy feo eso. Traten de innovar, hagan la diferencia. “Mijita” usted puede, inténtelo, lo logrará.

Guapa

De verdad que Delia Muñoz está muy guapa, luce una figura espectacular. Imagino que tiene una rutina estricta de ejercicios. ¡Eso está bien! Después de dar a luz a sus dos mellizas, luce hermosa. Ojalá no ande enseñando de más, debe vestirse para la ocasión, no haga como su excompañera, que creía que iba para un baile. Si quiere enseñar, hágalo fuera de sus horas laborales. Solo es un consejo sano.

¡Ay no!

Tremendo lío se le armó a El Boza el fin de semana. “Mijito” aléjese de esa gente que no le suma, sino que le resta. Usted ya va por buen camino, no deje que otros se lo trunquen. Mejor concéntrese en su carrera. Fíjese bien con quién se va a relacionar, porque caras vemos corazones no sabemos. ¡Tome consejo! Más vale que el incidente con el arma no tuvo víctimas que lamentar. Le queda experiencia.