¿Y?

Mehr Eliezer no creo que fuese necesario andar ventilando sobre el regalo lujoso que le hizo a su mamá. Pienso que es algo íntimo y que no debería andar publicando esas cosas. Yo sé que para ambas este acto debe tener un gran valor, pero vivirlo en la intimidad hace el momento más hermoso. Solo estoy opinando, aunque no pidieron mi opinión.

De nuevo

Sigo con el tema o esa mala costumbre que tienen algunos de publicar en redes sociales hasta lo más mínimo o lo más privado que pasa en sus vidas. Carolina Castillo pasó por una cirugía y tuvo que publicarlo. ¿Es en serio? Algunos me dirán que son sus redes sociales. Sí y tienen razón, pero después alguien dice algo negativo y se ofenden.



Bien

Ana Lucía Herrera es una mamá orgullosa. ¡Más bien! Su hija Sofía ahora es la voz de un comercial en Estados Unidos. ¡Esa niña sigue triunfando! Habrá quienes consideren que esto no es la gran cosa, pero sí lo es. No cualquiera logra estar en este lugar. Me encanta cómo su mamá disfruta el triunfo de su hija. Ese apoyo es vital en la carrera de la "mijita".