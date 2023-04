¡Bien hecho!

¡Opa! Sandra Sandoval no se anda con cuentos y vino cerrando bocas. Sí, la de aquellos que le tiraron "hate" por la edición de una foto, donde se le ve el cuerpo perfecto. Ella dejó claro que con aquella foto no quería aparentar menos edad, pues se quiere tal y como es. ¡Ajá! Y publicó otra imagen al natural e igual se ve guapísima. Nada que envidiar a las demás.

Muy bien

Me alegra que todo vaya marchando bien con Ingrid de Ycaza después de su mastopexia, pues sí, el levantamiento de las mamas. Sí ella se siente satisfecha, a nadie más le debe importar. "Mijita", usted es muy guapa y si quiso hacerse esa intervención, muy bien por usted. Siempre saldrá ese grupo que no tiene nada en el cerebro y dice pendejadas.



Pereza

No sé, pero Ramiro me da pereza. Siento que ya no es divertido cuando aparece en la pantalla. Yo comprendo que eso es lo que le dicen que haga, pero él también debe de opinar y tener buenas ideas, es decir, mostrar algo nuevo a su audiencia. Vi por ahí que tiene su grupito de fanes, pero no se debe confiar. "Mijito", actívese, usted da mucho más.