Felices

Oye, el amor entre K4G y Ainara parece que era de verdad. Los "mijitos" se casaron, más bien. Ojalá duren para siempre, así como se prometen las parejas en las películas románticas. Ellos hacen una bonita pareja. Aunque salieron unos detractores recordando el pasado amoroso de Ainara, ya superen eso, lo importante es que a K4G no le importó.

¿Y?

No tiene nada de malo que Dímelo Flow esté apegado a Dios. La gente lo critica. Digo, puede sonar extraño, pero sí el quiere hacerlo, no somos nadie para impedírselo o tirale "hate". Además, solo son mensajes de reflexión y agradecimiento en sus redes sociales, no es que ande predicando por la calle, y si lo hace tampoco tiene nada de malo. Dejen vivir. ¡Santo!

Se cansaron...

¡Ay no! Le han dicho de todo a "La Panarusa". ¿Quién comprende a la gente? Antes la apoyaban y defendían, ahora la mandan a trabajar. Digo, ella trabaja desde las redes sociales, como otras caras de la "farándula local" de Panamá. Si ella quiere seguir viviendo de canje, no creo que eso afecte a alguien. Es su problema. No es que la defienda, pero es su vida. No sufran.