Son para usarlos

¡Ay no! Dejen a Birna Quintero tranquila. ¡No la sueltan! La "mijita" habló sobre que la "justicia divina tarda, pero llega" y unos cuantos fueron los que prestaron atención a lo que ella decía, pues se concentraron en los filtros que estaba utilizando. Dos cosas, primero, no me parece que use tantos, hay otras que sí se pasan. Segundo, creo que los filtros están para usarlos.

¡Qué tontería!

Ya deben dejar atrás el tema de Gaby Garrido y su ex. Ya ella quiere figurar y le están dando el gusto. Ahora salió diciendo que comparten la custodia de su perro Baldor. Digo, no está mal por el can, pero ya es un tema tonto. Pues sí, sí la comparten y qué. Ni que fuera algo extraño o una gran noticia. Ella está aprovechando la separación de Patrick para hacerse notar.

Felicidades

Me alegra ver que Boza sigue triunfando. Tiene un gran futuro, manténgase alejado de los enredos. Muy bien por su reconocimiento de parte de la disquera Sony Music por su sencillo titulado "Party En Mi Casa". Espero no verlo más en un enredo como el de la muchacha herida con arma de fuego. Mejor aléjese de las amistades. Es solo un consejo.