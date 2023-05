¡Qué feo!

Oye, qué le pasó al cabello de Alejandro Torres durante los actos previos a la cabalgata en la Feria de Azuero. ¡Horrible! Así se veía. “Mijito” ese corte y peinado se le ve feo y no solo lo digo yo, en las redes también opinan igual. Si usted tiene un asesor de imagen, le aconsejo buscar otro, porque parece que ese que lo asesora le tiene rabia.

Ojalá duren

Jacky Guzmán y Dímelo Flow están juntos. Sí, otra vez. Ojalá en esta ocasión sea definitivo, parece que ella es la que no agarra el asunto con seriedad, "parece". A él se le ve como enamorado. Ninguno de los dos son unos niños para que anden en esa tontería, pónganse serios. Hacen una bonita pareja y al parecer hay química. Ojalá esta vez sí duren.

¡Santo!

“La Pantera” ahora va a incursionar en el mundo de la música. ¿En serio? Ya no saben ni qué inventar, esa canción no es que me llamé la atención, ojalá haya gente a la que sí le guste el tema. No sé, por qué ahora todos quieren cantar. Señores, eso no es para todo. Espero que Yoani se vaya puliendo para ir mejorando y haga buena música. Amanecerá y veremos.