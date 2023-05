¡Usted siga!

Qué mal lo que le está pasando a Lucho Pérez, ojalá la situación mejore. Es verdad lo que él dice, esos músicos “grandes” tuvieron que irse abriendo camino poco a poco, entonces, no sé por qué la maldad ahora. Deben apoyarse para seguir resaltando la música típica del país. Además, en esta vida todo cambia, ellos no saben que les puede pasar mañana. “Arrieros somos”.

Se pasa…

¡Ay no! La Wachi se pasó con ese video bañándose, digo, sabemos que eso lo hacen varias personas debido a la escasez de agua, pero mostrar ese video no me parece que haya estado bien. Ella pudo haber enviado el mensaje, pero no tenía que subir esas imágenes que, si bien, no se le ve nada, se ven chabacanas. Bueno, ella es así y en su manera de comunicar.

No sean malos



No sé cuál es la necedad con Alessio Gronchi, por la llegada del nuevo miembro a la familia. Sí, él ya está un "poco grande" para andar de pañales. Pero tampoco es que sea un anciano. ¡Señores, respeten! La verdad no puedo con la decena de comentarios despectivos que le han enviado al comunicador social. Sin embargo, lo importante es que él está feliz.