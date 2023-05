¡Muy bien!

Marelissa Him está en las“ grandes ligas”, compartiendo con famosos del cine. Siento envidia, pero de la buena. Pareciera que ella es buena gente y que sabe lo que hace, no como otras que van a este tipo de eventos solo para taquillar, pues no saben ni dónde están paradas. Ella sí conoce de la materia de la que se le está hablando. Vi que le dejaron muy buenos comentarios.



Felicidades

¡Más bien! Un aplauso de pie a Carolina Dementiev, pues logró una de sus grandes metas: se graduó de piloto comercial. La “mijita” está que no cabe en la piel y no es para menos, era su sueño y ya puede acariciar esa meta. Dementiev tuvo varios meses difíciles, estudiando y dejando de hacer algunas cosas, pues su propósito era claro. Tenía que estar concentrada.



Valiente

Lissette Jurado está pasando por un momento complicado, ella inició el año haciendo pública la infidelidad de su esposo. Algo que le ha ocurrido a varias mujeres y que les seguirá ocurriendo, eso no lo dudo. Y como toda mujer que pasa por esto, ella se ha jurado que más nadie la volverá a pisotear. ¡Muy bien! La verdad, ella lo va a lograr, vendrán cosas buenas.