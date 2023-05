Yo sí estoy de acuerdo

Sofía Valdés tocó un tema muy delicado, el de los hombres infieles. A la "mijita" le escriben al privado hombres en son de conquista, pero cuando ella va a verles el perfil, son hombres que tienen la foto de su pareja en el perfil o fotos de una familia entera. Aunque este no es un tema nuevo, de verdad que se confirma una vez más que los hombres son bien sinvergüenzas.

¿Será que la canción pega?

Oye, pronto lanzarán la segunda parte de "Tu nombre en mi cuaderno" de Makano. ¡Más bien! Pero, será que este nuevo tema pega como hace 14 años lo hizo la primera canción. Esta vez no estará Josenid. Escuché el pedacito que publicó el artista en las redes sociales, no suena nada mal, pero tenemos que esperar a que lance oficialmente para ver si a la gente le gusta.

¡Qué enredo!

No quería entrar en el tema de Miah Catalina, porque es muy sensitivo. No obstante, daré una opinión general en vista de que no la dejan tranquila. Creo que aunque es un tema que sorprende a muchos, es algo que sucede no solo en Panamá, sino en distintas partes del mundo. Si ella ya está a la espera de su bebé, creo que solo es un problema que debe resolver la "mijita". Ella sabrá su cuento.