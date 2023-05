Sí y no

Bueno, en relación a las boletas para aquellos que se estacionan mal durante los conciertos, considero que los organizadores del evento deberían tomar medidas previas para brindar un mejor servicio a sus clientes. Pueda que El "ChollyKid" tenga razón al decir que fue una maldad, pero debe haber más organización en este tema.

Muy bien

Me parece bien que "El Peluche" se esté preparando físicamente para darlo todo durante su gira por Europa. Está trabajando fuerte en el gimnasio y siguiendo una buena alimentación. Eso está bien, pues los artistas necesitan estar en condiciones, ya que este tipo de eventos no son broma. Esa bailadera y saltadera en la tarima no es relajo.

Buena elección

Kiara, cantante de música típica, se ha dado un tiempo para ella misma. Esta fue una buena elección, pues todos necesitamos de ese espacio por nuestra salud mental. Los artistas a veces están bajo tanta presión y tomarse un tiempo es bueno. Además, qué bien que ella lo cuenta a sus seguidores, creo que hay que normalizar este tema.