¡Suelten a la mujer!

Ya cansan con esa tiradera de “hate” contra la “chef” Delyanne Arjona. Si la “mijita” se siente bien con su cuerpo, por qué hay que criticar. Tal vez el bajar de peso no ha sido un proceso sencillo y ella está feliz con lo que ha logrado, esto es lo que realmente importa. Si lució un vestido de baño, no tienen por qué atacarla. Delyanne, usted se ve muy bien.



¡Santo!

Ya estaban embarazando a la presentadora Doralis Mela, solo porque mostró un ultrasonido en su cuenta de Instagram. ¡Dios Santo! El panameño para el bochinche está alerta. Sin embargo, pienso que ella hizo esa publicación solo para generar morbo y, por supuesto, más “likes” y comentarios. Tuvo su doble intención. A ella le gusta ver el mundo arder.

¡Ay, Dios mío!

A otra que no sueltan es a la mamá de Tatiana Vélez, a Yaritzel de Vélez, porque dicen que está en cabanga. La ven más delgada y aseguran que es por el sufrimiento que tiene tras aquel incidente de su esposo y su supuesta infidelidad. ¿Será? Bueno, a muchas mujeres les ha pasado, no le echemos más leña al fuego, ella tiene que salir adelante, no es sencillo.