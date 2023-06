¡Exagerados!

Madelaine Pineda solo fue al Spa y han hecho un alboroto por el video que publicó la cantante en su cuenta de Instagram mientras le dan un masaje. Lo que sucede es que se le ven un poco las pompis y ya eso ha desatado los comentarios malintencionados. No sean así, no veo que haya enseñado más allá de lo que se ve cuando se usa un vestido de baño en la playa o la piscina.



¡Santo!

Creo que Liza Hernández sí se pasó con ese vestido de baño. ¡No dejó nada a la imaginación! Pero, insisto en que si ella se siente feliz usándolo no podemos decir más nada. Es su asunto, si ella quiere mostrar, hay que dejarla, porque es su cuerpo. Aunque después no podrá controlar a los “haters”, quienes están bien desatados en las redes sociales.



Más bien

Un aplauso de pie para la presentadora Marelissa Him que sigue preparándose y haciendo lo que le gusta. Contó que ha tomado tres cursos de actuación. ¡Más bien! Nunca me hubiese imaginado que a la “mijita” le gustará la actuación. Ya está bien preparada por si le sale algún trabajito. Se ve que no se está quieta, pero eso está muy bien. Siga así.